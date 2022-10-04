Siirt'te PKK tarafından katledilen 37 kahraman anıldı

Daltepe ve Kalkancık köylerini 1993 yılında basan PKK terör örgütü, çoğu çocuk ve kadından oluşan 37 kişiyi katletti. 37 kahraman için anma töreni düzenlendi.

Siirt'te teröre kurban giden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 4 Ekim 1993 tarihinde PKK'lı hain teröristlerce çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 37 kişi katledildi.

Vefat eden kahramanlar için düzenlenen anma törenine; Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan İlçe Kaymakamı, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an okundu, dualar edildi

İHA'nın haberine göre, düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

"Acımız büyük ve tazedir"

Daltepe köyü muhtarı Metin Kaygış, PKK’lı teröristler tarafından köylerinin baskına uğradığını hatırlattı. 37 şehit olduğunu anımsatan Kaygış, "10’u Kalkancı köyünde, 27 vatandaşımız da Daltepe köyünde. Bu acıyı hiçbir zaman unutmuyoruz ve PKK’yı lanetliyoruz. Acımız büyük ve tazedir. 29 yıldır sanki dün gibi olmuş.

"Allah'ın evinde mermi sıktılar"

İnsanlarımızı camide topladılar, Allah’ın evinde adı konulmamış bebeğe ve 96 yaşındaki kadına kadar mermi sıktılar. Hiçbir insan bunu yapamaz. Hiçbir ırk yapamaz bunu, lanetliyoruz." dedi.

"25 yaşında olan eşim iki kurşun yedi"

Sait Keper adlı köy sakini ise, “1993 yılında PKK bizim köye baskın yaptı. 37 kişiyi vurarak şehit etti. 12 kişi de gazi oldu. Benim amcam ile nenem 85 yaşında, o da şehit oldu. 25 yaşında olan eşim iki kurşun yedi. Biz onların acısını hiçbir zaman unutmayacağız.” diye konuştu.

"Çoluk çocuk demeden hepsini katlettiler"

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, 29 yıl önce Daltepe ve Kalkancık köyünden 37 masum vatandaşın terör örgütü PKK tarafından hunharca katledildiğini söyledi.

Şehitoğlu, “Bundan tam 29 yıl önce Şirvan Daltepe ve Kalkancık köylerinde eli kanlı PKK terör örgütü burada 37 vatandaşımızı şehit etti. Buraya gelip kadın, çoluk çocuk demeden hepsini katletti. PKK terör örgütü bu katliamları yaparak Kürtlere zarar verdiğini, Kürtlere zulmettiğini ve sadece Kürt adı altında Kürtlere zulmeden PKK terör örgütüdür. Bunlar burada Kürt halkını şehit ederek Kürtleri temsil etmediğini ve tamamen Kürtlere karşı oluşturulmuş büyük bir tuzak olduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir.





"Terör örgütü diye bir şey kalmayacak"

Bizler de şehit aileleri olarak, güvenlik korucuları olarak, bölge halkı olarak bu toprakların her karışı şehit kanı ile sulanmış bu toprakların kutsallığına dayanarak hiçbir teröristin, hiçbir kalleşin hiçbir PKK’lının buralarda dolaşamayacağını, hepsinin etkisiz hale getirileceğinin sözünü bir kez daha vermek istiyoruz. Terör örgütü diye bir şey kalmayacak. PKK artık bu millet üzerinden rant elde edemeyecek.” şeklinde konuştu.