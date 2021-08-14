Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombası ele geçti

Siirt’in Eruh ilçesinde jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmaların ardından Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde faaliyet gösteren PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

SIĞINAK VE MAĞARALAR KONTROL EDİLDİ

Eren- 13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan adı verilen operasyonda teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar kontrol edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI BULUNDU

Arazide yapılan aramalarda 5 piyade tüfeği, 3 bin 624 adet piyade tüfeği mermisi, 23 piyade tüfeği şarjörü, 26 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 10 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bidon içeresinde patlayıcı madde ile örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.