Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı imha edildi

Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak patlatıldı.

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Bugün Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi.

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PATLAYICILAR BULUNDU

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış vaziyette bir adet mayın-el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Patlayıcı, PAMİT tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.