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    Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı imha edildi

    Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak patlatıldı.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 15:45
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    Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı imha edildi

    Mehmetçik, hain terör örgütüne karşı mücadelesine son sürat devam ediyor...

    Bugün Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi.

    Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi- İZLE

    PATLAYICILAR BULUNDU

    Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış vaziyette bir adet mayın-el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Patlayıcı, PAMİT tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

    Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı imha edildi #1

    Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı imha edildi #2

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