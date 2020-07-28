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- Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı imha edildi
Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı imha edildi
Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince bulunarak patlatıldı.
- İHA
- 28.07.2020 - 15:45
Mehmetçik, hain terör örgütüne karşı mücadelesine son sürat devam ediyor...
Bugün Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi.
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PATLAYICILAR BULUNDU
Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış vaziyette bir adet mayın-el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Patlayıcı, PAMİT tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.