Siirt'te PKK'ya ait 6 barınak ve sığınak ele geçirildi

Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Siirt'in Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirme ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.

6 BARINAK VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar etkisiz hale getirildi.