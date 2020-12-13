Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
149.908
1.94%
EXEN Coin
10.83
1.12%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Siirt'te PKK'ya ait 6 barınak ve sığınak ele geçirildi

    Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.
    • AA
    • 13.12.2020 - 19:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt'te PKK'ya ait 6 barınak ve sığınak ele geçirildi

    Siirt'in Kalemis (Tandır) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirme ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirme çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 Operasyonu" düzenlendi.

    6 BARINAK VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Özel Operasyon Taburları (JOPER), komando ve güvenlik korucularıyla yapılan aramalarda 6 barınak ve sığınak tespit edilirken, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Alınan güvenlik önlemlerinin ardından barınak ve sığınaklar etkisiz hale getirildi.

    Siirt te PKK ya ait 6 barınak ve sığınak ele geçirildi #1

    Siirt te PKK ya ait 6 barınak ve sığınak ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir