Yerel seçimleri geride bıraktık.
Sandık sonuçlarına itiraz, mazbata tartışmaları derken süreç tamamlandı.
Bu hararetli tartışmaların yaşandığı günlerden kalma çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı.
DEM'li vekilin Siirt'te provokasyon girişimi
Siirt'te yaşanan itiraz sürecinde Siirt DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın provokasyonları ön plandaydı.
3 Nisan'da Siirt Adliyesi'ne girerek provokasyona niyetlenen Sarıtaş'ın karşısına Siirt emniyeti dikildi.
Görevli güvenlik güçlerine zorluk çıkartan Sarıtaş "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bu devletin polisleri senin değil." ifadeleriyle barikatı aşmaya çalıştı.
"Se bu devletin milletvekili değilsin"
Bu sırada polislerin başındaki görevli Sarıtaş'ın bu tavırlarına cevap vererek, "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Se bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin." ifadelerini kullandı.
Görevlinin bu dik duruşu ve "Se bu devletin milletvekili değilsin" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış