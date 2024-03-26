Siirt'te sağanak etkili oldu: Evleri su bastı

Yurt genelinde soğuk hava etkilerini göstermeye devam ediyor.
Özellikle Doğu ve Güney Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış etkili oluyor.
Sağanağın etkili olduğun illerden biri de Siirt oldu.
Evleri su bastı
Kurtalan ilçesinde etkili olan yoğun yağmur yağışı nedeniyle bazı evleri su basarken vatandaş zor durumda kaldı.
Yollar göle döndü
İlçede Tekel Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkileyen sağanakta, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kurtalan Belediyesi, Karayolları, jandarma ve polis ekipleri mahallede güvenlik nedeniyle önlem aldı.
Su tahliye etme çalışması başlatıldı
Son olarak Tekel Mahallesi'nde meydana gelen su baskınına, kara yolları güzergahındaki bir menfezin tıkanmasının neden olduğunu belirtildi.
Ekipler menfezin açılması için çalışma başlatırken, menfezin açılmasıyla suyun tahliye edilmeye başlandığını kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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