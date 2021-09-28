Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılamanın yüzde 75'e çıkarılması hedeflenen bölgede, aşı ikna timi kuruldu.

Siirt, koronavirüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında yer alıyor.

Sağlık çalışanları, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde halkı aşı olmaları için ikna etmeye devam ediyor.

HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Koronavirüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini dile getiren Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Nesrin Atiş, salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu ve herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyledi.

Siirt'te sağlık çalışanları vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor VİDEO









"YÜZDE 75 ORANINA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Vatandaşları ikna ederek aşı yapmalarını sağladıklarını altını çizen Atiş, “Siirt İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm sağlık çalışanlarımızla sahada halkımızı ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de Güres Caddesi'ndeki aşı çadırındayız. Vaka sayılarında bir azalma var evet doğru ama istediğimiz ölçüde değil. Aşılama artış hızı istediğimiz ölçüde değil. Bunların ikisinde dengeyi getirebilmek için aşılamayı çok fazla artırmamız lazım. Biz de bunun için insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Herkes bize soru sorsun onların sorularını cevaplandıralım, onları ikna edelim istiyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmemiz için yüzde 75 oranına ulaşmak zorundayız. Bizde burada hızlı bir şekilde yükseldik Siirt ili olarak ama bundan sonra kısa bir periyotumuz kaldı, bu kısa periyota da hızlıca oranımızı yükselterek geçmek zorundayız. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Siz de bize bir omuz verin.” diye konuştu.



