Siirt'te şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

Siirt'te şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

Eruh'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'i 10 gün önce toprağa veren eşi Arzu Erdem, "Eşimle gurur duyuyorum. Günün birinde terör diye bir şey kalmayacak" dedi.

Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, 9 Nisan'da Eruh kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda teröristler tarafından şehit edilmişti.

28 yaşında şehit olan Erkan Erdem'in eşi Arzu Erdem, eşinin yasını tutuyor.

Eşiyle Ağustos 2019'da tanıştıklarını anlatan Arzu Erdem, Şubat 2020'de koronavirüs salgını nedeniyle sade bir törenle evlendiklerini belirtti.

Siirt'te şehit edilen askerin eşi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor VİDEO

"'KARDEŞİMİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM' DERDİ"

14 aylık eşinin görev yeri olan Pervari ilçesinde 7-8 ay kaldıklarını söyleyen Erdem, "Eşim 23 Nisan 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesinin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Niğdeli Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın'ı çok severdi. Her zaman, 'Kardeşimin yanına gitmek istiyorum.' derdi." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT OLACAĞINI HİSSETMİŞTİ"

Erdem eşinin son dönemde kendisine, "İçime doğuyor, hissediyorum şehit olacağım." dediğini söyleyerek sık sık rüyasında gördüğünü belirtti.

"Sürekli rüyamda onun şehit olduğunu görüyordum ama söyleyemiyordum, dilim varmıyordu." diyen Erdem, eşinin şehit olduğu gün aralarında geçen telefon görüşmesini şöyle anlattı:

"O gün Pervari'deydim, eşim de görevdeydi. Yarın döneceğini söyledi, ben de yarın döneceğimi söyledim. 'Tamam evimize geçeriz.' dedi. Ondan sonra, 'Erkan sana bir şey söyleyeceğim.' dedim. Ağlaya ağlaya ona, 'Dün gece seni rüyamda gördüm.' dedim. Nasıl gördüğümü sorunca da, 'Şehit olduğunu gördüm.' dedim. O da 'Amin, inşallah.' dedi."

Erdem aynı gün eşinin çatışmada yaralandığı bilgisinin geldiğini, bir süre sonra da şehit olduğu haberinin kendilerine ulaştığını söyledi.

"EŞİMLE GURUR DUYUYORUM,"

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını dile getiren Erdem, "Vatan sağ olsun. Eşimle gerçekten gurur duyuyorum. O acı içimde hiçbir zaman bitmeyecek. Bir Erkan gider, bin Erkan gelir.

"TERÖR DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Eminim günün birinde hepsi bitecek, artık terör diye bir şey kalmayacak. Kaçacak yerleri olmayacak, buna inanıyorum." diye konuştu. Erdem eşinin çok merhametli, hayırsever, iyi kalpli bir insan olduğunu anlatarak, yardıma muhtaç insanları lokantaya götürüp yemek yedirdiğini belirtti.

Eşinin bir sabah poğaça almak için evden çıktığını, dönüş yolunda aldığı poğaçaları karşılaştığı ve aç olduğunu düşündüğü bir ayakkabı boyacısı ile paylaştığını anlattığını dile getiren Erdem, şehidin lokantacılarla görüşüp, ihtiyaç sahibi yaşlılara yemek vermelerini söyleyip, hesaplarını ödeyeceğini belirttiğini kendisiyle paylaştığını aktardı. Arzu Erdem, eşinin merhum Neşet Ertaş hayranı olduğunu, evlerinin baş köşesinde onun portresinin bulunduğunu da belirtti.