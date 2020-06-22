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    Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

    Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Aracın hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 20:13
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    Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı #1

    Siirt'te Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü mevkiinde meydana gelen kazada K.S. yönetimindeki 31 N 3492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada sürücü K.S. ile araçta bulunan S.T., T.K.S., M.K.S. ve B.D.S. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı #2

    Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı #3

    Siirt’te tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı #4

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