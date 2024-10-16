DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde meydana gelen depremi duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Depremi yaşayan vatandaşlar, yaptıkları açıklamalar ile yürek burktu.

"ÜSTÜMÜ GİYİNİP AŞAĞI KAÇTIM"

Depreme Diyarbakır'da yakalanan Özgür Ulaş, "Depremi hissettik. Ailemizle hemen dışarıya kaçtık. Bütün komşular kapıyı çala çala aşağı indi. Aşağı indiğimizde herkes dışarıdaydı." ifadesinde bulunurken, depreme evdeyken yakalanan Doğancan Güneş ise, "Evdeydim uzanıyordum. Üstümü giyinip aşağı kaçtım. Geçen yıl da hissettim. Geçen yılın depremi daha kuvvetliydi. Bu deprem ise az sürdü." açıklaması yaptı.

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ DAHA UZUN VE ETKİLİYDİ"

Belediyede temizlik personeli olarak çalıştığını belirten Erkan Karatay da, o anlara ilişkin şöyle konuştu:

Deprem anında oturuyordum. Geçen yılki Kahramanmaraş depremi daha uzun ve etkiliydi. Bu ise daha kısa sürdü.



Deprem anında karmaşık duygular içerisindeydik. Biz işteyiz, ailemiz ne yaptı ne etti diye aradık. Hepsi dışarı çıkmıştı. Çok şükür bir şeyleri yoktu. Depreme hazırlıklıyız, gerekli tüm tedbirimizi almışız. İlk yardım çantası ve yiyecek içecekler, hepsini evde bir köşede hazırlamışız. Deprem olursa onları alacağız diye.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI TUNCELİ'YE TAŞINMIŞTI

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tunceli'ye taşınan depremzede Özden Gülüm ise yaşananlara ilişkin şu ifadelerde bulundu:

Çocuklarla evde oturuyorduk. Depremi hissedince çok korktuk ve kendimizi dışarı attık ama dışarı atınca da insan yukarıdan üzerine bir şey geleceğini düşünerek daha da kaygılanıyor. Çok şükür bir şey olmadı. Temennimiz en büyük zelzele böyle kalsın. Tekrarı olmasın.



Elbette kaygılandık. Daha önce de depremi yaşamış bir depremzede olarak kaygılarımız yüksek. Gerek evlerde, iş yerlerinde güvenle yaşamak istiyoruz.



Ülkemiz deprem ülkesi ama bir Japonya gibi ne yazık ki yeterli önlemler alınmıyor ve her akşam bu kaygıyla yatmak bizi gerçekten yıpratıyor.

DAĞLARDAN TOZ BULUTLARI YÜKSELİRKEN, 2 KATLI BİR EVDE DE HASAR MEYDANA GELDİ

Depremden etkilenen Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesi sınırlarındaki Karakaya Barajı'nın çevresindeki dağlardan toz dumanların yükseldiği görüldü.

O anları, balıkçılar cep telefonuyla kayda alırken öte yandan, Siirt'te Algün Mahallesi 1127 Sokak'ta, Murat Orhan'a ait 2 katlı ev, depremde hasar gördü.

Evde çatlakların oluştuğu görülürken Orhan, durumu AFAD Siirt il Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlattı.