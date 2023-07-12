Siirt'teki Beğendik Köprüsü'nden 3 yılda 1,7 milyon araç geçti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Siirt'teki Beğendik Köprüsü'nden 3 yılda 1 milyon 750 bin araç geçtiğini, çevre ve ekonomiye katkısını bildirdi.

AA

Siirt'teki Beğendik Köprüsü, Pervari ilçesinin Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu ulaşımını sağlıyor.

Beğendik Köprüsü'nden 3 yılda 1 milyon 750 bin aracın geçmesiyle birlikte yakıt ve zamandan toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yüksek ikinci köprüsü olan Siirt'teki Beğendik (Botan) Köprüsü'nden 3 yılda 1 milyon 750 bin aracın geçtiğini, yakıt ve zamandan toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildiğini bildirdi.

"Köprü, 3 yıl boyunca bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladı"

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Siirt'in Pervari İlçesi'nin Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayan söz konusu köprünün hizmet verdiği 3 yıl boyunca bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkıya işaret etti.

"Kalpten kalbe kurulan köprüler gibi biz de insanları birbirine yakınlaştıran köprüler inşa ediyoruz"

Köprülerin uzakları birbirine bağladığını bildiren Uraloğlu, şu bilgiyi aktardı:

Kalpten kalbe kurulan köprüler gibi biz de insanları birbirine yakınlaştıran köprüler inşa ediyoruz. Ünlü şairimiz Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, 'İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarında bekleriz.' Bizim de tam da yaptığımız bu işte. Hiç kimseyi suyun kenarında bekletmemek. Sevenleri birbirine kavuşturan köprüler inşa etmek.

"Egzoz emisyonunun 1.674 ton azalması sağlandı"

Bakan Uraloğlu, Beğendik (Botan) Köprüsü sayesinde sağlanan tasarrufa da değinerek, şunları kaydetti:

Türkiye'nin en yüksek ikinci köprüsü olan köprüden bugüne kadar 1 milyon 750 bin araç geçerek, yakıt ve zamandan toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildi. Bunun 32 milyon lirası zamandan, 14 milyon lirası da yakıttan sağlandı. Köprü, 210 metre orta açıklığı ve dengeli konsol sistemi ile Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı, kutu kesitli, art germeli köprüsü konumunda. Köprünün uzunluğu, 2 kenar açıklığıyla 450 metreye kadar ulaşıyor. 165 metre yüksekliğe sahip köprüyle, Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısaldı. Köprü, egzoz emisyonunun 1.674 ton azalmasını da sağlamış durumda.

"Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri"

Bakan Uraloğlu Twitter'dan paylaştığı mesajında da şu bilgiyi aktardı: