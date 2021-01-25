Sikkim nerede? Sikkim bölgesi hangi ülkededir?

Sikkim nerede? Sikkim bölgesi hangi ülkededir?

İtilaflı sınır bölgesi Sikkim'de Hindistan ve Çin askerleri arasında çatışma çıktığı belirtildi. Bunun üzerine vatandaşlar Sikkim nerede? sorusunu araştırmaya başladı.

Hint basınında yer alan haberlerde, iki ülke askerlerinin, Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.

Sikkim'de çatışma çıktığı haberlerinin duyulmasının ardından Sikkim nerede? Sikkim bölgesi nerede? soruları merak edilmeye başlandı.

Peki Sikkim nerede? Sikkim bölgesi nerede?

SİKKİM NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Sikkim; bir Prenslik iken, 14 Nisan 1975'te yapılan bir referandum sonucunda, 16 Mayıs 1975 tarihinde 22. Eyalet olarak Hindistan'a bağlanmıştır.

Nüfusu 2011 itibarıyla 607.000 ve başkenti Gangtok şehridir.

Sikkim, Himalaya Dağları'nda bulunmaktadır. Dünyanın üçüncü en yüksek dağı olan Kançencunga Dağı, Sikkim ile Nepal arasındaki sınırda yer alır.