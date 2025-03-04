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İHA

Tüm Türkiye cinsel istismar ve şiddet mağduru Sıla bebek olayı ile sarsıldı..

Tüyler ürperten olayda 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri adlı bebek, cinsel istismar ve annesinin ihmali sonucu hastanelik olmuş, günler süren yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirmişti.

Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

ANNE İLE 2 ÇOCUĞA HAPİS CEZASI

Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri, 'İhmali davranışla kasten öldürme'den 24 yıl, 'Suç delillerini karartma'dan 3 yıl, 'Suçu bildirmeme'den 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'ya, 'Kasten öldürme' ve Cinsel istismar'dan toplam 20 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diğer suça sürüklenen çocuk G.K. ise 'Cinsel istismar'dan 7 yıl hapis cezası aldı.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI

Davada tutuksuz yargılanan Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraat etti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Son yaşanan gelişmede ise, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yaşındaki Sıla'nın ölümüyle ilgili görülen davada, sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı.

Mahkeme tarafından hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili sanıkların ifadeleri, görgü tanıklarının beyanları ve adli tıp raporlarına yer verildi.

İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Sıla bebeğin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği belirtilirken, elde edilen delillerin sanıkların suçlarını ortaya koyduğu ifade edildi.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI VE FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI KESİNLEŞTİ

Sanık Bakiye Yeniçeri’nin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A’nın "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, G.K’nin ise "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulamazken, suça sürüklenen çocukların eylemlerinin detaylarına da karar metninde yer verildi.

Gerekçeli karara göre, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığı ve fiziksel şiddete maruz kaldığı adli tıp raporlarıyla kesinleşti.