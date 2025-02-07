Sıla bebek davasında karar açıklandı

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Cinsel istismar ve şiddet mağduru Sıla bebek için Türkiye ayağa kalkmıştı..

Kan donduran olayda 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri adlı bebek, cinsel istismar ve annesinin ihmali sonucu hastanelik olmuş, günler süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Davanın üçüncü ve karar duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü..

67 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Davanın sanıkları arasında yer alan Sıla'nın annesi Bakiye Yeniçeri (30) hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (33) için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. (58) için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyordu..

Suça sürüklenen çocuklardan G.K. (15) için toplam 66 yıl, K.A. (14) için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu..

Mahkeme kararını açıkladı.

ANNE İLE 2 ÇOCUĞA HAPİS CEZASI

Duruşmada, anne Bakiye Yeniçeri, 'İhmali davranışla kasten öldürme'den 24 yıl, 'Suç delillerini karartma'dan 3 yıl, 'Suçu bildirmeme'den 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'ya 'Kasten öldürme'den 7 yıl, 'Cinsel istismar'dan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Diğer suça sürüklenen çocuk G.K. ise 'Cinsel istismar'dan 7 yıl hapis cezası aldı.

DİĞER SANIKLARA BERAAT

Davada tutuksuz yargılanan Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraat etti.