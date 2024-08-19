Sıla Doğu'dan Dilan Polat açıklaması: Artık telefon yasak Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Kardeşi Sıla Doğu ise "Dilan’a artık telefon yasak" dedi.

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Haber Merkezi

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Polatların kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı.

TAHLİYE EDİLDİ

4 Kasım 2024’ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Polat’ın aynı dava dosyasında yargılanan kardeşi Sıla Doğu, tahliye süreci ve sonraki adımlar hakkında ilk açıklamada bulundu.

"DİLAN'A ARTIK TELEFON YASAK"

Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, kapalı görüşten çıktıktan sonra tahliye haberini aldıklarını ifade etti.

Doğu, "Çok mutluyuz, umarım diğer tahliye bekleyenler de benzer haberlere kavuşur. Dilan’a artık telefon yasak." dedi.

Dilan Polat’ın duruşmasının ise 4 Eylül'de gerçekleşeceği bildirildi.

"SAĞLIK DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Sıla Doğu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: