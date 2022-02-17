İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in tutuklandığını duyurdu.

Giresun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün 21 yaşındaki katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, havaalanı yakınlarında yakalanmıştı.

Eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Gökçek hakkında çıkan karar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyuruldu.

Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Süleyman Soylu, 21 yaşındaki katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in tutuklandığını bildirdi.

BAŞKASINA AİT TELEFON KULLANDI

Cinayete ve katil zanlısına ilişkin bilgiler veren Soylu, Hüseyin Can Gökçek'in üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi.

Soylu, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'in yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar." bilgisini paylaştı.

Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı VİDEO



"SAKIN KOLLUK OLMADAN BİR ARAYA GELMEYİN"

Olayın üzüntü verici olduğunu belirten Soylu, "Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet, bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin.'" diye konuştu.

"HEPİMİZ CİDDİ ŞEKİLDE SARSILIYORUZ"

Geçen yıl 20'nin üzerinde cinayetin, erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlünün güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti. Soylu, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz." dedi.

"İşin içerisinde biz olalım, olmayalım bu meseleleri bitirebilmek için bu olayların tamamını irdelemek, analiz etmek, nerede ne yapmak lazım geldiğini ortaya koymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

SILA ŞENTÜRK CİNAYETİNİN DETAYLARI



