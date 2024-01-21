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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu duyurdu.

Bu kez güvenlik güçlerinin hedefinde silah kaçakçıları yer aldı.

Operasyonun adı ise 'Mercek-10' oldu.

"93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen “MERCEK-10” Operasyonlarında; 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."

Ele geçirilenler

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerimizce “MERCEK-10” Operasyonlarında yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek,

65 adet namlu,

77 adet çeşitli Tabanca Parça ve Tertibatı,

48 adet 9 mm Çapında Tabanca Şarjörü ve

238 adet 9mm ve 7,62 Tabanca Fişeğine ele konuldu.