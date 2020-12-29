Ankara'da silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdullah Paltacı'nın naaşı, memleketi Konya'ya getirildi.

21 yaşındaki şehit Paltacı'nın naaşı, babaevinden helallik alınmasının ardından Meram ilçesindeki Alakova Camisi'ne getirildi.

Paltacı'nın babası Mehmet Paltacı, namazın kılınacağı alanda şehit oğlunun tabutunu asker selamı ile karşıladı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, şehidin cenaze namazını koronavirüs salgını nedeniyle Alakova Camisi ile Alakova İlkokulu'nun arasındaki boş alanda kıldırdı.

Şehit Paltacı'nın cenazesi, daha sonra Alakova Mezarlığı'nda 5 yıl önce vefat eden annesinin yanına defnedildi. Törene, Paltacı'nın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, sivil ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Silah kazasında şehit olan Abdullah Paltacı, Konya'da defnedildi