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Haber Merkezi

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor.

Halep, İdlib ve Hama'da kontrolü tamamen sağlayan muhalifler, Humus'un iç kesimlerinde ilerlemeye başladı.

Muhaliflerin asıl hedefi ise Şam...

Dün ilerleyişini sürdüren muhalifler, kritik bir öneme sahip olan Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçirdi.

Bu sayede de muhalifler, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine kadar ilerlemiş oldu.

DEYRİZOR YPG'YE DEVREDİLDİ: ESAD ÇEKİLDİ

Gözlemevi, muhalifler Humus'u alırsa Devlet Başkanı Beşar Esad'ın “Suriye sahiline giden ana yolu kesme” imkanı vereceğine dikkati çekti.

Reuters'a konuşan Suriyeli bir askeri yetkili ve Tahran'a yakın iki bölgesel yetkili, Hizbullah'ın Lübnan'dan Humus'a az sayıda "denetleyici güç" gönderdiğini açıkladı.

Gözlemevi ayrca Suriye rejim güçlerinin Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekildiğini açıkladı.

Suriye rejimi, ülkenin Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

"REJİM GÜÇLERİ TAMAMEN YOK OLDU"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı grupların, ülkenin üçüncü büyük kenti Humus'a doğru ilerlediklerini, daha kuzeydeki Hama'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra hükümetin elindeki bölgeye girdiğini belirtti.

HTŞ liderliğindeki grupların, stratejik merkez kent Hama'dan Humus'a giden ana yol üzerindeki Resten ve Telbise kentlerine girdiğini ve bu bölgelerde rejim güçlerinin "tamamen yok olduğunu" bildirdi.

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

"ORTAK SAVUNMA PROJELERİ"

İranlı bir yetkili ise Suriye ve Rusya'nın hava saldırılarını yoğunlaştırması yönünde kararı alındığını duyurdu.

Reuters'a konuşan İranlı yetkili, "Tahran Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını artırmak ve güç konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı" dedi.

Tahran'ın Suriye'ye istihbarat ve uydu desteği sağladığını belirterek, şunları söyledi: "Tahran'ın Suriyeye askeri ekipman, füze ve insansız hava aracı göndermesi gerekebilir. İran ve Irak, direniş grupları ve hatta düzenli ordular aracılığıyla ortak savunma projeleri üzerinde çalışıyor."

40 KÖYDEN TARAFSIZLIK KARARI

Silahlı gruplar, Hama'nın güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı.

Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.