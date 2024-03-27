Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 5 yılda hayata geçirdiği hizmetleri paylaştı İstanbul'un parlayan ilçelerinden olan Şile'de Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 5 yıllık hizmet döneminde yapılanları ve hayata geçirilecek yeni projeleri Ensonhaber ekranlarına tek tek anlattı.

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ensonhaber.com

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Yerel yöneticileri seçmek için pazar günü sandık başına gidilecek.

Hal böyle olunca seçimde en merak edilen şehirlerin başında İstanbul geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra megakentin ilçelerinde de seçim heyecanı son hız sürüyor.

Bu ilçelerden en dikkat çekenlerinden birisi de Şile.

Doğası, denizleri, altın kumlu plajları ve birbirinden güzel köyleriyle kendine hayran bırakan Şile'de, İlhan Ocaklı yönetiminde dikkat çeken hizmetlere imza atıldı.

Kamu binaları baştan sona yenilenirken, tarım ve hayvancılıkla ilgili ses getiricek hamleler yapıldı.

Hayvancılık yapan Şilelileri rahatlatacak hizmetler devreye alınırken tarım yapan çiftçilere de yerli ve milli fideler dağıtıldı.

İstanbul'un doğası ve güzellikleriyle dikkat çeken ilçesinde neler oldu?

Gençler için spor alanları, kütüphane ve çeşitli faaliyetler devreye alınırken yaşlı vatandaşlarımız da ihmal edilmedi.

Plajları ve sahilleriyle öne çıkan Şile'de turizm de en göze çarpan gelişmelerden biri oldu.

Mavi bayraklı plajlarıyla çevre ilçe ve illerden gelen vatandaşları kendisine çeken Şile, İlhan Ocaklı ile yeni döneme de yeni projelerle hazırlanıyor.

"Tabiri caizse Şile’nin 100 yılını inşa ettik"

Ocaklı da yaptıklarını ve yapacaklarını Ensonhaber aracılığıyla vatandaşlara anlattı.

Şileyi anlatan Ocaklı, "Şile’de seçim havası gayet güzel. İnşallah 31 Mart akşamı da arzu ettiğimiz neticeyi alır, gerek Şile’de gerek İstanbul’da zafere ulaşırız. Yüzde 54.38 ile Şile tarihinin şimdiye kadarki en yüksek oyunu alarak seçildim. Geçmiş 5 yılda üstüne çok şey koyduk. Tabiri caizse Şile’nin 100 yılını inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin 100 yılını inşa ediyoruz dedi, biz de Şile’nin 100 yılını inşa ettik. Bunun üstüne koyacağımıza inanıyoruz, insanlarımız Anadolu insanı. Bizde eski tabirle 57 köy 5 de mahalle var. Yerel yönetimler yasasından önceki ifadeyle konuşuyorum. Köy kimliği devam ediyor. Vatandaşlarımız ekiyorlar biçiyorlar, hayvancılık ve tarım yapıyorlar. Dolayısıyla dün itibarıyla köylerimize ziyaretimizi tamamlamış olduk, muhabbetlerine ortak olduk. İnşallah inanıyoruz o muhabbetlerini samimiyetlerini 31 Mart’ta gösterecekler." ifadelerini kullandı.

Yapılanları tek tek anlattı

Daha sonra Şile'de yapılanlardan söz eden İlhan Ocaklı, "Ne yapmadık ki yani, dedik ya Şile’nin 100 yılını inşa ettik. Yeniden sıfırdan bir ilçe kursanız, belediyecilik anlamında bir belediye binasını yapmanız gerekir. Biz belediye binasını inşa ettik. Gittiğimiz yerlerde anlatıyoruz, yapacağız demeye gitmiyoruz yaptık hayırlı olsun demeye gidiyoruz. Birileri çeşme açılışı yaparken biz bu yapmış olduğumuz projelere temel atma törenleri bile yapmadık. Hatta bitirdik açılışlarını bile yapamadık, ona bile fırsat bulamadık. Şile’nin 100 yılına hizmet edecek belediye hizmet binasını tamamladık, birkaç ay içerisinde içine geçerek hizmet vermeye başlayacağız. Kamusal anlamda kaymakamlık binasını yaptık bitirdik, eş zamanlı yürüyor onu da birkaç ay içinde açıcaz. Tapu binamız hızlı bir şekilde ilerliyor, birkaç ay içerisinde o da açılacak. Bir diğer tarafta emniyet binasını da yaptık o da bitmek üzere.

"Şile bezi için fabrika inşa ettik: Üretime başlıyor"

Şile bezi bizim için önemli bir marka, onun fabrikasını inşa ettik. O da birkaç ay içerisinde üretime başlayacak. Yüzlerce kadınımıza istihdam sağlayacağımız bu projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Bir diğer taraftan gençlik merkezi ve kütüphanemiz birkaç ay içerisinde gençlerimize hizmet verecek. Kütüphane eksiğimiz vardı onu da böylelikle tamamlamış oluyoruz. Gençlik merkezimizi de gençlerle buluşturuyoruz. Onlarca prestij caddesini hayata geçirdik. Bu caddelerde yeni akslar oluşturduk. Atıl durumdaki o caddeleri hareketli hale getirdik. Turizmi ve oradaki ticareti hareketli hale getirdik. Özellikle ledli aydınlatmalarla şile bezinin motiflerini, 54 tane motifimiz var onlar içerisinde demokratik bir şekilde sosyal medyada bir anket yaptık. Vatandaşlarımızın istediği motifleri oraya nakşettik. Çok da güzel oldu, iyi aydınlandı. Kaldırımlarıydı asfaltıydı ledleriydi, aydınlatma direkleriydi… estetiğe de önem verdik. Bi de estetiği de önem verdik, iki direk arasına 3’er tane süs kirazı koymak suretiyle yarın öbürgün o akslar görüldüğünde heyecanla fotoğraf çektirecekler" dedi.

İnsanların pandemi döneminde Şile'yi daha çok tercih ettiğini vurgulayan Ocaklı, "İnsanlar tercih ediyorsa demek ki hizmeti görüyorlar. Bu farkındalığı fark ediyorlar. Geliştiriyoruz, büyütüyoruz heyecanla projeleri hayata geçiriyoruz. Bunu da gördükleri için hayatlarını orada ikame ettirmek adına vatandaşlarımız da Şile’yi tercih ediyor. Özellikle pandemi ve deprem süreci nüfus konusunda göçü beraberinde getirdi. Pandemide insanlar dışarıya çıkamadıklarında Şile gibi doğasıyla bütünleşen ilçeleri tercih ettiler. Bu da pozitif gelişmeyi beraberinde getirdi. Bizde çünkü villa imarı olduğu için insanlar geldiklerinde bahçelerinde vakit geçiriyorlar. İnsanlar sokağa çıkma yasaklarında gördüler ki bağ bahçeyle uğraşarak vakit geçirebileceği alanları inşa etmeye başladılar bir de deprem var tabii" şeklinde konuştu.

"İstanbul’da en güvenli alanlardan bir tanesi de Şile"

Deprem konusunda İstanbul'un en güvenli ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Ocaklı, "İstanbul’da en güvenli alanlardan bir tanesi de Şile. Zaten bunu bildikleri için tercih etme sebeplerinin başında da bu geliyor. Zemin olarak güvenli alanları tercih ediyorlar. Şile 72 km sahili olan, yüzde 80’i orman olan Anadolu Yakası’nın en büyük ilçesi. Dolayısıyla insanlar bu avantajları görmek ve yaşamak istiyorlar. Biz bu süreci akıllı yönettiğimize inanıyoruz. Aramız de değerlendi, gayrimenkuller de değerlendi. Kazanan hem vatandaşlarımız hem Şile oldu." dedi.

"Şile'yle ilgili hayallerimiz var"

Şile'nin köy kimliğine vurgu yapan Ocaklı, "Biraz önce ifade ettiğim gibi köy kimliğimiz var, çok fazla değil ama merkezi nüfusta bazı yerlerde bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Murat Kurum başkanımızla istişarelerimizi gerçekleştirdik. Biliyorsunuz zaten Murat Kurum bu işin duayeni ve üstadı. Yaptıkları ve yapacaklarının teminatıdır derler ya biz Murat Kurum’u genelde depremde deprem bölgesinde, yangında yangın bölgesinde, selde sel bölgesinde bu tür ortamlarda gördük. Dolayısıyla biz de Murat Kurum başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde Şile’yle ilgili hayallerimiz var. Özellikle bizim eski yapılarımız var, tarihi yapılarımız var. 1200 taneye yakın tescillenmiş yapımız var. Bu yapılar bir yekün oluşturuyor bunu da Murat Başkan’la görüştük. Nasipse inşallah yeni dönemde İstanbul muradına erecek ve 1200 tane yapıya da dokunacağız. Güzelleştireceğiz, dönüştüreceğiz aslına uygun bir şekilde Şile’nin turizmine uygun kazandıracağız." şeklinde konuştu.

"Biz Murat Kurum’u ayaklarında çizmelerle nerede zorluk varsa sıkıntı varsa o işin mücadelesini verirken gördük"

Daha sonra Murat Kurum'u anlatan Ocaklı, "Murat Bey heyecanlı, çalışkan bir bakanlık sürecinden sonra şimdi İstanbul için bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bilgi ve birikimleri yine ifade ettiğim gibi Murat Kurum’u tarif ederken kimse tatil yaparken, gezerken diye bahsetmiyor. Biz Murat Kurum’u ayaklarında çizmelerle nerede zorluk varsa sıkıntı varsa o işin mücadelesini verirken gördük. Şile’ye ciddi anlamda katma değerleri vardır, 5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde ve öncesinde de ciddi bir iletişimimiz vardı. Şile’ye ciddi anlamda katma değer sağladı. Ayazda Plajı’mız var halk plajı olarak ifade edilen bu yerde bir dönüşüm sağladık. Belediye binası ve kaymakamlık binasını yapıyoruz onun döneminde. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ydu. Orada başlayan ve TOKİ’yle devam eden projelerimiz var. Bunların hepsinde Murat Kurum’un imzası var. Bize hiçbir zaman yok demedi, hibe araçlar konusunda diğerlerinde. Elimizi kolumuzu ciddi anlamda rahatlattı. Buradan da sizler aracılığıyla kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İstanbul’un tek mavi bayraklı sahilleri Şile’de: İnşallah yeni dönemde de İstanbul’un parlayan yıldızı Şile olacak

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın Ensonhaber yayınındaki diğer ifadeleri ise şu şekilde:

Mavi bayrak biliyorsunuz kolay elde edilmiyor. Mavi bayrak dünya çapında bir simge. Bunu gördüğünüz yerlerde sahillerin, denizinin, işletmelerinin temiz olduğunu anlarsınız. Bunu elde edebilmek için de çok zor bir 4 yılı geride bırakıyorsunuz. Bu dört yılın içerisinde her ay halk sağlığı ekipleri geliyorlar suyun numunelerini alıyorlar. Bu numunelerin bir tanesinde olumsuzluk görürlerse mavi bayrağı iptal ediyorlar. Dünya çapında standartları olan bir değer. Dolayısıyla İstanbul’un tek mavi bayraklı sahilleri Şile’de. 72 km sahil hattı olan, kumları şifa niyetinde. Eskilerimiz bilir annelerimiz, nenelerimiz dedelerimiz kumlara gömülürdü. Romatizmal hastalıklar için şifa tavsiyesi olan altın sarısı kumlara sahibiz. Yüzde 80’imiz orman yani köy kimliğimiz devam ediyor. Eski tarihi evlerimiz, dokumuz, tarihi değerlerimiz, kalemi, fenerimiz, derelerimiz, ırmaklarımız… Turizm adına ne ararsanız İstanbul’un yanı başında dibinde Şile. Turizmin Oscar’ları denilen ödülü Şile’ye kazandırdık. Şile bezimiz bizim için önemli bir tarihi değer. Özellikle yaz aylarında cuma, cumartesi ve pazar günleri değerli sanatçılarımızı Şile’ye getirmek suretiyle oradaki turizm heyecanını da insanlarımıza yaşatmış oluyoruz. Yapmış olduğumuz Prestij caddeleriyle vakit geçirilecek alanlar oluşturuyoruz. Turizm konusunda iddialıyız, bizim bir sloganımız vardı Şile İstanbul’un yıldızı diyorduk. İnşallah yeni dönemde de İstanbul’un parlayan yıldızı Şile olacak.

"Şile-Ağva arası 15 ila 17 dakikaya düşecek"

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda devam eden bir projemiz var, Karadeniz Sahil Yolu Projesi. O yol bittiğinde genel seçimlerden önce 8 kilometrelik bir etabı açmıştık. Yol bittiğinde Şile’yle Ağva’nın arası 40 dakikayı buluyor. Bu haliyle 15-17 dakikaya düşecek. Dolayısıyla zorluklar ortadan kalkacak, Ağva da turizm açısından çok güzel değerlere sahip. Yurdum insanı anadolu insanı hepsi, ekmeğini sizinle paylaşacak insanlardır. Ağva da turizm konusunda önemli bir destinasyonlardan birisi. Özellikle pandamı ve depremden sonra yatırımcılar da bu yönde yatırımlar yapmaya başladı. Biz inanıyoruz gerçekten Şile gelecek 5 yılda imzasını kalıcı olarak atacak, yatırımcıya da kazandıracak.

Şile palamudunun lezzeti...

İstanbul’un tek coğrafi işaretli ürünü Şile beziydi. İkinci olarak Şile kestane balını aldık. Bir üçüncüsü için müracaat ettik o da Şile palamudu. Bir dördüncüsü Fatma Sayar teyzemiz var, bal sirkesi yapıyor onun da dördüncü işaretiyle ilgili. Bu alanda ciddi bir eksiklik var bunu tamamlayacağız. Şile palamuduyla ilgili festivaller düzenledik, Bu sene İsrail’in Gazze’deki katliamları nedeniyle yapmadık, orada akan bir kan varken festivali yapmayı doğru bulmadık. dolayısıyla bu alanda da iddialıyız vatandaşlarımızı Şile palamuduyla buluşturacağız. Şile palamudunu 364 gün yiyebilirsiniz. Bazen soruyorlar allahın palamuduna coğrafi işaret olur mu diye? Bizim almak istediğimiz coğrafi işaret palamut ilk çıktığında yağsız oluyor, lezzetle ilgili biraz sorun yaşanıyor. Ama şile palamudu yağlı ve lezzetli oluşundan kaynaklı biz bu coğrafi işareti alacağız.

Gençler için neler yapıldı, yapılacak?

Gençlere spor koordinatörlüğü kurduk, yaklaşık 6500 evladımıza ve gencimize sertifika verdik. 26 branşta 50’nin üzerinde eğitmenle gençlerimize dokunuyoruz. Spor kompleksleri açtık, fitness salonları açtık. Ağva’daki gençlerimiz bize yok mu dedi onlara da açtık. Amatör spor kulüplerini destekliyoruz, Şilesporumuz var, Ağvaspor yeni lige çıkmaya başladı. Sportif anlamda kulüpleşti. Bunların hepsine her anlamda destek veriyoruz. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlardan sporla uzak tutmak. TEKMER projemiz var, teknoloji merkezi. Yeni dönemde bunu yapmak suretiyle projeler üretmelerine vesile olmak istiyoruz. Bu anlamdaki zenginliği de fazlasıyla yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Gençlik merkezi ve kütüphaneyi inşa ettik içini dolduruyoruz. Gençler buradan ciddi anlamda istifade edecekler.

Şile'de yaşlı vatandaşlar unutulmadı!

Şile’nin köylerinde yaşlı nüfumuz çok, özellikle buralarda ne kadar malınız mülkünüz de olsa bazı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Belediye olarak sosyal destek hizmetler müdürlüğümüzce yaşlılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kişisel bakımlarını ve ihtiyaçlarını gideriyoruz, evlerini temizliyoruz. Yaşlı nüfusunda gelecek dönemlerde ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz bir huzurevi projemiz var. İkinci bahar projesi. Şile bunun için uygun ve önemli bir lokasyon. Projemizi gerçekleştirdik yeni dönemde hayata geçireceğiz.

"Bir hafta boyunca o köyümüzü tepeden tırnağa yenilenmiş hale getiriyoruz"

Özellikle köylerimize gittiğimizde ekibimizle beraber başta ben olmak üzere başkan yardımcılarımızla müdürlerimizle ve çalışma arkadaşlarımızla beraber bir köye gidiyoruz. A köyüne gidiyoruz sabah kahvaltıyla başlıyoruz sonra onları dinliyoruz ve ekibimizle beraber köye dalıyoruz. Ne kadar yaşlımız ve hastamız ziyaret ediyoruz. Sokak sokak geziyoruz. O hafta içerisinde temizlik, fen işleri, sosyal hizmetler de dahil olmak üzere bir hafta boyunca o köyümüzü tepeden tırnağa yenilenmiş hale getiriyoruz.

Hayvancılık anlamında gerçekleştirilenler

Köy kimliğimiz, köylü kimliğimiz devam ediyor. Fark ettiyseniz özellikle pandamı sürecinde tarım ve gıda noktasında dünyanın bir ihtiyacı olduğunu gördük ve bu devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde ve yapmış olduğumuz protokollerde birçok projenin altına imza attık. Mesela bugün hayvancılık anlamında hayvandan insana bulaşan hastalık konusunda aşılama çalışması yapıyoruz ve ücretini biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 752 bin doz aşı yaptık. Ücretsiz olarak, Şile Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Protokolünü yaptık, reklamını yapmadık. Şimdi küpelemeye de girdik, onun da ücretini Şile Belediyesi olarak biz karşılayacağız.

Tarımda yerlilik ve millilik parolası

Yerli ve milli fidelerimizi köylülerimizle buluşturduk. Özellikle domates, kavun, karpuz, biber ve salatalık fidelerimiz yerli ve milli. İnanılmaz derecede verimli ve faydalı, inanılmaz bir talep var. Milyonlarca fideyi köylülerimizle buluşturduk. Yeni dönemde talepler başladı, bu milyonların çok daha fazlasını vatandaşlarımızla buluşturma amacındayız. Şile butik tarımla inşallah bunları gerçekleştirecek. Bir şey daha yapacağız özellikle köylerimizde hanımeli tezgahları kuracağız.

"Yaz aylarında milyonu aşan bir nüfusla karşılaşıyoruz"

Bizim tabela nüfumuz 50 bin. Yerleşik nüfusumuz 200-250 bin. Yazlık nüfusumuz ise birkaç milyonu buluyor. Bunun planlaması gerçekten kolay değil, 50 bine göre bütçenizi ayarlamak zorundasınız. Ama yerleşik 250 bin nüfusunuz var çünkü bizim Sultanbeyli, Üsküdar, Sancaktepe, Ümraniye, ve Çekmeköy’den bizde ikamet edip iş yerleri orada olan gidiş-gelişleri sağlayan vatandaşlarımız var. Planlamamızı buna göre yapıyoruz özellikle yaz aylarında milyonu aşan bir nüfusla karşılaşıyoruz. İşte bu hanımeli pazarlarıyla evlerde üretilenleri katma değerle ekonomiye kazandıracağız.

"Belediye binası, kaymakamlık binası, emniyet binası, tapu binası, hastaneler, onlarca okul, prestij caddeleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri..."

Projelerimiz arasıda zor bir 5 yıl geçirdik. Dört dörtlük değiliz, mükemmel de değiliz böyle bir iddiamız da yok. Ama bu 5 yıl içerisinde 2 yıl pandamı. 1 yıl asrın felaketi deprem. Küresel ısınmadan kaynaklı seller, afetler, yangınlar. Bir de adı konulmamış bir 3. Dünya savaşının içindeyiz. Tüm bunlara rağmen Şile Belediyesi’ni büyüttük. Şile Belediyesi olarak aslanlar gibi her alanda her sahada işimizi görevimizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Biraz önce bahsettik Şile’nin yüze yılını inşa ettik. Belediye binası, kaymakamlık binası, emniyet binası, tapu binası, hastaneler, onlarca okul, prestij caddeleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri. Yani bir ilçenin yüz yılına hizmet verecek eserleri kazandırdık. Milletimiz bilir ki söz verdik mi yerine getiririz, yeni dönemde de projelerimiz var.

"Yeni dönemde de İstanbul’un ve Türkiye’nin parlayan yıldızı Şile olarak huzurlara çıkacağız"