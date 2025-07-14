Şile Belediye Başkanı Kabadayı ve 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI KABADAYI DAHİL 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

20 BİN AVRO RÜŞVET

Soruşturma kapsamında tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ile hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları belirlenmişti.

10 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Şile Belediyesinde hukuk işlerinden sorumlu olan şüpheli avukat Ali Şafak'ın yapı ruhsatlarının verilmesi karşılığında istenen 20 bin avroyu rüşvet olarak alırken suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli avukatın emniyet ifadesinde, kendisine isnat edilen rüşvet sorusuna avukatlık kanunu 58. maddesini gerekçe göstererek, "Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum." beyanında bulunmuştu.

İfadesi alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini iddia ederek, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını öne sürmüştü.

Şüpheli Kabadayı'nın bazı bölümlerde yer alan beyanlarda "başkan" olarak tabir edilen kişinin Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

Rüşvet iddialarına ilişkin şüpheli Ali Şafak'ın da yer aldığı görüntüler de dosyaya girmişti.