Şile Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: İhbarcıların ifadelerine ulaşıldı

CHP'li belediyelerde tespit edilen rüşvet ve yolsuzluk çarpına yönelik son operasyon, Şile Belediyesi'ne düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA 6 TANIĞIN İHBARIYLA BAŞLADI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın 1’i gizli 6 tanığın ihbarı üzerine başladığı öğrenildi.

"BELEDİYE BAŞKANININ RÜŞVET İSTEMESİ, BİR CHP'Lİ OLARAK VİCDANIMA DOKUNDU"

İş adamı olan tanık ifadesinde, "Ben dededen CHP’li bir ailede büyüdüm. Bazı şeylerin düzeleceğine inandım. CHP’li bir belediyenin gelmesiyle birlikte artık usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum.

Ancak aynı görüşte olan bir arkadaşım ile birlikte belediye başkanı bizden para istemeye başlayınca bir CHP’li olarak vicdanıma dokundu, bu durumu kendime yediremedim. Vatandaşlık görevim için müracaatta bulundum.

"300 BİN TL RÜŞVET TESLİMİNE BİZZAT ŞAHİDİM"

Yaklaşık bir yıl önce Belediye Başkanı Özgür Kabadayı belediye başkanı seçildi. Benle aynı inşaat işini yapan arkadaşım belediye başkanına bir iskanın alımı için benim ofisimde 300 bin TL rüşvet verdi. Bu rüşvet pazarlığına bizzat şahidim” dedi.

"RUHSAT İÇİN 250 BİN EURO İSTEDİ"

Tanık olarak ifade veren inşaat firması sahibi, “Parselli inşatlarımın ruhsatı için önce belediyeye gittim. Belediyeye gittiğimde ‘4 ay oldu neden ruhsatım çıkmadı’ dedim. İmar Müdürü Evren Mutça ve Belediye Avukatı Ali Şafak vardı, beni geçiştirdiler. Daha sonra bu kişiler beni WhatsApp üzerinden aradılar. Konu ile ilgili dışarıda bir mekanda konuşmak istediklerini söylediler.

Biz dışarıda buluştuk. Belediye başkanın bir ricası olduğunu söylediler. Ricasını sorduğumda ‘ruhsat için 250 bin euro’ istediklerini söylediler. Paranın çok olduğunu söyleyerek gerekiyorsa işlemlerin iptal edilmesini istedim. Avukat ise ‘Bir numaraya soralım’ şeklinde cevap verdi. Pazarlıklar birden fazla telefon üzerinden yapıldı. En son 125 Bin Euro aşağı olmayacağı söylendi. İlk taksitin 50 Bin Euro şeklinde ödenmesi istendi. Ancak 20 Bin Euro hazırlayıp elden teslim ettim” dedi.

"8 MİLYON TL RÜŞVET"

Otel sahibi diğer tanığın ise bir otel inşaatı ruhsatı için belediyeye 8 milyon TL rüşvet verdiğini ifade etti.