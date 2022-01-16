Şile'de dalga İETT otobüsünün camını kırdı

Liman yolunda yaşlı ve engellileri taşıyan İETT otobüsü dalgaların hedefi oldu. Yolcular kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul Şile'de bulunan engelliler kampı yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü Şile liman turu düzenledi.

İçerisinde yaşlı ve engellilerin bulunduğu otobüs, limanın sonuna doğru hareket etti.

DEV DALGA OTOBÜSÜN CAMINI PATLATTI

O sırada ise havanın etkisiyle dalgakıranı aşan dalgalar İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camları kırılırken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförü dalganın çarpmasının ardından otobüsü çevirerek, limandan uzaklaşmaya çalışıyor. O sırada dalgalar bir kez daha otobüse ulaşıyor.

"YOL RESMEN KAPANMIŞTI"

Balıkçı Adem Aygün, "Ben bu otobüsü aşağı yukarı 1.5 aydır görüyorum. O otobüsle engelli vatandaşları getiriyorlar. Refakatçiler de geliyor yanlarında. Dün bu yol resmen dalgalarla kapanmıştı, o kadar kuvvetli bir fırtına vardı" dedi.

"DALGAKIRANLAR YETMİYOR"

Balıkçı Ramazan Aygün ise "Normalde burada bir otobüs hattı yok. Büyükşehir'e ait kafe var oraya getiriyorlar. Otobüs dün buradan geçti. Burasının fırtınası kuvvetli, buradaki dalgakıran da yetersiz." diye konuştu.

"GEÇTİĞİMİZ GÜN ARACA ÇARPTI, ÖYLE BİR SALLANDI Kİ..."

Balıkçı Oğuz Gökçür de "Burasının dalgaları çok yükselebiliyor. Boğazın fırtınalarından daha kuvvetli burada fırtınalar. İki gün önce de şuna tanık oldum ben, geldim turladım sağ tarafta bir araç vardı. Bir dalga kayalıklara vurduğunu gördüm, o dalga beyaz arabaya çarptı. Araç öyle bir sallandı ki 'İçindeki kişi öldü' dedim." dedi.