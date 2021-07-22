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Şile'de denize girmek yasaklandı: 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu

Şile'de denize girmek yasaklandı: 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu

Şile'de havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklanırken, 1 kişi boğuldu. Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.