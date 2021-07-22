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- Şile'de denize girmek yasaklandı: 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu
Şile'de denize girmek yasaklandı: 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu
- DHA
- 22.07.2021 - 12:44
- Güncelleme : 22.07.2021 - 13:24
Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine akın etti.
Bayram tatilini değerlendirmek isteyen ancak İstanbul'da kalanlar ise Şile'ye gitti.
Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, plajları doldurdu. Ancak boğulma vakaları peş peşe geldi.
3 KİŞİ DALGALARA KAPILDI
Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cankurtaran ekipleri, yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.
2 KAYIP, 2 ÖLÜ
Ayazma Plajı'nda kayıp 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kızılcaköy Plajı'nda da 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Şile sahilinde, rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.
Şile'de denize girmek yasaklandı: 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu VİDEO