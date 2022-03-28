Petrol
112.96
-3.76%
Euro
16.30
0.02%
Dolar
14.84
0.06%
Altın
921.31
-1.35%
Borsa
2186
0.50%
Bitcoin
697.287
5.20%
BTXN Coin
38.72
-3.32%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü

    Dereden akan çamurlu su, Ağva'da denizin rengini kahverengiye çevirdi. Ziyaretçilerin bir kesimi ise denizin büründüğü rengi 'manzara' olarak tanımladı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 12:57
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü

    Şile Ağva'da denizin mavi rengi kahverengiye döndü.

    Özellikle sahile yakın bölümü kahverengiye bürünürken denizin renginin, iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü.

    Sahile gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    "ÇOK GÜZEL BİR MANZARA"

    Ailesiyle birlikte Ağva'ya geldiğini söyleyen bir kişi, "Çok güzel bir manzara, farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi, herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk var. Arkada da masmavi denizin rengi. Çok güzel, rüzgâr da var biraz." dedi.

    Şile de denizin rengi kahverengiye döndü #1

    "FARKLI BİR MANZARA OLUŞMUŞ

    Gezmek için Ağva'ya gelen Müjde Özkan, "Manzarası çok güzel. Denizin rengi değişmiş bu da sanırım mevsimsel bir durum. Bir taraf yeşil, bir taraf kahverengi. Nehirlerin Karadeniz'e dökülmesi olabilir. Bilimsel olarak sebebini bilmiyorum. Farklı bir manzara olmuş oluyor" ifadeleri kullanıldı.

    Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü VİDEO

    "İKİ DERENİN BİRLEŞİMİ VAR BURADA"

    Ağva'da yaşayan Sümbül Yıldız ise "Rengi değişmiş. İki derenin birleşimi var burada. Zaman zaman böyle olabiliyor. Önceden de oluyordu. Şuradaki dere çamur gibi akan ve diğer dere birleşince denizi bulandırıyor." şeklinde konuştu.

    Şile de denizin rengi kahverengiye döndü #2

    Şile de denizin rengi kahverengiye döndü #3

    Şile de denizin rengi kahverengiye döndü #4


    İlginizi Çekebilir

    Öldürdüğü eşiyle yeni barıştığı ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Öldürdüğü eşiyle yeni barıştığı ortaya çıktı

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu
    Gündem

    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu

    Görüş Bildir