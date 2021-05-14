Pandemi süreciyle ormanlık ve hazine arazilerine kaçak kurulan konteyner ve prefabrik evler zabıta ekiplerince tek tek tespit edilerek ilçeden çıkarılıyor.

Şile Ağva bölgesinde kaçak konteyner ve prefabrik evlere karşı mücadele başlatan Belediye Başkanlığı ekipleri gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayram tatilini fırsat bilerek şehirden kaçanların, bölgeye getirmek istedikleri evler zabıta engeline takıldı.

TIRLARLA GETİRDİLER

Ekipler, kaçak yapıları ilçeye tırlar ile getirildikleri sırada yakaladı ve gerekli işlemlerin ardından ilçe dışına çıkarttı. Vinçlerle arazilere konulan konteynerlar da kaldırıldı.

Şile'de kaçak konteyner savaşı VİDEO

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"FIRSATÇILARA İZİN VERİLMEYECEK"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı konuya ilişkin "Özellikle son zamanlarda, pandemiden sonra bölgemiz malum doğal dokusu itibariyle cazibe merkezi haline geldi. Ama bu tür kaçak yapılara asla müsaade etmiyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım gece gündüz demeden, bayram demeden sahada adeta bu fırsatçıların peşinde ve bu fırsatçılara kesinlikle izin verilmeyecek." dedi.

SOBA BORUSU DA TAKTILAR

Öte yandan Şile otobanında tır üzerinde ilçeye izinsiz getirilen kaçak ahşap prefabrik eve takılan soba borusu da görüntülendi. Soba borusu ormanlık alanlarda olası soğuk ve serin akşamlara karşı alınan tedbir olarak değerlendirildi.