Şile'de sağanak: Dereler taştı

Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu ilçedeki bazı yerleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu.

Yağış sonrası Şile ilçesi sular altında kaldı.

Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere taştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel Sokak'taki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Şile'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı