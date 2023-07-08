Şile'de yağış sonrasında oluşan selde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı Megakentte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından meydana gelen yağış sonrasında selden dolayı mahsur kalan iki vatandaş helikopter ile kurtarıldı.

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ensonhaber.com

Sıcaktan kavrulan İstanbul, yerini sağanak yağışa bırakıyor.

Meteoroloji'den ve İstanbul Valiliği'nden son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul’da, dün gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklamıştı.

Yağışların etkilendiği ilçelerden biri de Şile oldu.

Şile'de su baskınları yaşandı

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı iş yerlerini su bastı.

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu bölgede, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu deresi de aşırı yağıştan dolayı taştı.

2 kişi helikopterle kurtarıldı

Oluşan selde iki kişinin mahsur kaldığı bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

"Geçmiş olsun"

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: