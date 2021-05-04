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- Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Castro, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
- AA
- 04.05.2021 - 15:03
- Güncelleme : 04.05.2021 - 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.
ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu VİDEO