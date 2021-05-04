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    Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Castro, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
    • AA
    • 04.05.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 15:40
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    Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.

    ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu VİDEO

    Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #1

    Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #2

    Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #3

    Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu sundu #4

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