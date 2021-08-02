Çıkan yangından etkilenen hayvanların hızla ormanlık alandan uzaklaştığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün ormanları saran yangınlar, birçok hayvana ve ormanların büyük bir bölümüne zarar verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kontrol altına alındığını duyurduğu bölgeden, yangının ilk dakikalarına dair görüntüler geldi.

HAYVANLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI

Orman yangının başlamasıyla bölgede kaçışan hayvanlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çeşitli hayvanların hızla uzaklaştığı görülen video, sosyal medyada yayınlandı.

Silifke'de çıkan yangından hayvanların kaçışı VİDEO

