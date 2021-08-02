Euro
10.0403
0.04%
Dolar
8.4521
0.17%
Altın
491.83
-0.08%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
335.203
-3.34%
EXEN Coin
24.49
-3.50%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Silifke'de çıkan yangından hayvanların kaçışı

    Çıkan yangından etkilenen hayvanların hızla ormanlık alandan uzaklaştığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Silifke'de çıkan yangından hayvanların kaçışı

    Mersin'in Silifke ilçesinde dün ormanları saran yangınlar, birçok hayvana ve ormanların büyük bir bölümüne zarar verdi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kontrol altına alındığını duyurduğu bölgeden, yangının ilk dakikalarına dair görüntüler geldi.

    HAYVANLAR KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Orman yangının başlamasıyla bölgede kaçışan hayvanlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Çeşitli hayvanların hızla uzaklaştığı görülen video, sosyal medyada yayınlandı.

    Silifke'de çıkan yangından hayvanların kaçışı VİDEO

    Silifke de çıkan yangından hayvanların kaçışı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir