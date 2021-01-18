Silinen İstanbulkart numarası nasıl öğrenilir? İstanbulkart numarası silinenler ne yapmalı?

Silinen İstanbulkart numarası nasıl öğrenilir? İstanbulkart numarası silinenler ne yapmalı?

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda İstanbul kartta HES kodu zorunluluğu 15 Ocak’ta başladı. Akabinde İstanbul kart numarası görünmüyor nasıl öğrenirim? sorusu gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı korona vakalarını tespit etmek amacıyla toplu ulaşımda HES kodunu eşleştirme uygulamasına gitti. Bu kapsamda 15 Ocak’tan itibaren İstanbulkart ile HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak.

Eşleştirme işlemi İstanbulkart üzerinde numara ve HES kodunun sisteme girilmesiyle yapılıyor. Ancak bazı vatandaşlar numaraların silinmiş olması nedeniyle işlem yapamıyor.

Silinen İstanbul kart numarası nasıl öğrenilir? İstanbulkart numarası görünmüyor ne yapmalıyım? soruları sıklıkla araştırılıyor.

İSTANBULKART NUMARASI SİLİNENLER NE YAPMALI?

İstanbulkart'ın ön yüzünde bulunan 16 haneli kart numarasını ya da arka yüzde bulunan 04 ile başlayıp 80 ile biten 14 haneli kart UID numarasını girerek kartınızı sisteme tanıtabilirsiniz.

Bu iki numaranın da olmaması durumunda yükleme fişinizin alt kısmında yer alan 14 haneli kart UID numarası ile sisteme kartınızı tanıtabilirsiniz.

Kartınızı Biletmatik’lere okutmanız halinde cihaz ekranında kart seri numara bilgisini görebilirsiniz.

İSTANBULKART NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenci kartı, emekli, öğretmen, mavi kart gibi kişisel İstanbulkart'ı olan vatandaşlar üzerindeki kart numarası silinmiş ise ALO 153'ü arayarak bilgileri teyit edildikten sonra numarasını tekrar öğrenebilir.

Ancak anonim İstanbulkart'lara sahip vatandaşların, iki seçeneği bulunmaktadır. İlk olarak İstanbulkart'ın resmi sitesine girerek anonim olan kartı kişiselleştirebilirsiniz.

İkinci olarak ise yetkili bayilere giderek kartınızın değiştirilmesi talebinde bulunabilirsiniz.