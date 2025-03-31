'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı' iddiasına yalanlama

Haber Merkezi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, 'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor' iddiası manipülasyondur. Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından sağlanmaktadır. Mahpusların günlük ana öğünleri, diyet ve sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlanmakta, kurum tarafından yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir.

"İNSAN HAKLARI VE MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTE"

Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapıldığı belirtililen açıklamanın devamı şöyle: