Silivri’de çıkarılmaya başlanan doğalgazın ilk ateşi yandı

DHA

Türkiye son 20 yılda enerji alanında tarih yazdı.

Yıllarca dışa bağımlı şekilde bu alanda varlık göstermeye çalışan ülkemiz, çeşitli adımlar attı.

Sondaj ve sismik arama gemileriyle yapılan çalışmaların ardından doğalgaz keşifleri peş peşe geldi.

Trakya'dan doğalgaz müjdesi

Yerli ve milli doğalgaz için çalışmalar sürerken müjdeli haber Trakya'dan geldi.

Gaz çıkarılmaya başlandı

Türkiye’nin en büyük özel sektör doğalgaz arama ve üretim şirketi TBNG’nin (Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hazırladığı yeni sondaj programı kapsamında Silivri’de açtığı yeni kuyulardan gaz çıkarılmaya başlandı.

Ekonomik değeri 3 milyar lira

Açılan 5 yeni kuyuda 10 milyon dolarlık yatırımla 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşılırken, rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar lira olarak açıklandı.

İlk ateşin yakılmasıyla çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır hale geldi.

Tekirdağ ve Silivri’de toplam 85 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğalgaz çıkarma kapasitesine sahip TBNG, günlük üretimi yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyor.

"Yerli ve milli doğalgaz"

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan TBNG CEO’su Sinan Furat şöyle konuştu:

"Trakya bölgesi bir enerji merkezi olacak"

Furat açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Petrol ve doğalgaz sektörü dünyada genelde daha çok batılı ülkeler tarafından, uzun yıllardır yönetilen yoğun faaliyetlerde bulunulan bir sektör. Ülkemizde 1954 yılında TPAO’nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kurulmasıyla birlikte, bu sektörde faaliyetlere aslında başlamış olduk biz millet olarak. Trakya havzası doğalgaz şirketinde şu anda çalışan 80 kişinin tamamı Türk, Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan petrol mühendisleri, teknik arkadaşlarımız, hepimiz bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadele ülkemizin sahip olduğu yeraltı kaynaklarını, yeraltı zenginliklerini ekonomiye kazandırma mücadelesi. Yıllık 50 milyar dolar enerji maliyetimizi biz ne kadar aşağıya çekebilirsek bu paranın ekonominin içerisinde kalmasını sağlayacağız ve enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmış olacağız. Türkiye petrollerinin Gabar‘da ürettiği petrol günlük 40 bin varile varan yerli üretim, Karadeniz'de üretilen doğalgaz biz özel sektör oyuncularını da çok sevindiriyor. Çünkü ülke olarak artık belli bir seviyeye geldik. Özellikle bulunduğumuz Trakya Bölgesi de bir enerji merkezi olacak, buradan biz Avrupa’ya da gaz satar duruma geleceğiz. Türkiye ve Türkler olarak biz artık bu sektörde varız, bu aslında dünyaya da verilecek güzel bir mesaj.