Silivri'de doğalgaz kutusu yandı

Yangın sonucu sızan gaza müdahale edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Silviri ilçesine bağlı Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi'nde bulunan bir bina önündeki doğalgaz kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sızan gaz doğalgaz ekipleri tarafından kesildi.

Yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

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