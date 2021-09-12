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    Silivri'de doğalgaz kutusu yandı

    Yangın sonucu sızan gaza müdahale edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 17:54
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    Silivri'de doğalgaz kutusu yandı

    İstanbul'un Silviri ilçesine bağlı Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi'nde bulunan bir bina önündeki doğalgaz kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bildirdi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sızan gaz doğalgaz ekipleri tarafından kesildi.

    Yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

    Silivri'de doğalgaz kutusu yandı

    Silivri de doğalgaz kutusu yandı #1

    Silivri de doğalgaz kutusu yandı #2

    Silivri de doğalgaz kutusu yandı #3

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