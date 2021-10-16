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    Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı

    Mimar Sinan Mahallesi'nde kaçak elektrik hattı iddiasıyla evin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına erken müdahale etti.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 10:02
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    Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı

    Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesi Hasan Sezen sokakta bulunan  tek katlı bir evin çatısında saat 04.15 sıralarında yangın çıktı.

    Bu sırada evde bulunan şahıslar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştılar.

    Çatıdan çıkan dumanı çevredekiler  itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine  olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve elektrik ekipleri gönderildi.

    İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın büyümeden olaya müdahale edildi.

    KAÇAK ELEKTRİK HATTI İDDİASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangın sonucu evin çatı kısmı ile bazı eşyalar zarar gördü. Kaçak elektrik hattının neden olduğu iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı VİDEO

    Silivri de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı #1

    Silivri de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı #2

    Silivri de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı #3

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