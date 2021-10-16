Silivri'de kaçak elektrik kablosu yangın çıkardı

Mimar Sinan Mahallesi'nde kaçak elektrik hattı iddiasıyla evin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına erken müdahale etti.

Silivri'nin Mimar Sinan Mahallesi Hasan Sezen sokakta bulunan tek katlı bir evin çatısında saat 04.15 sıralarında yangın çıktı.

Bu sırada evde bulunan şahıslar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştılar.

Çatıdan çıkan dumanı çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve elektrik ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın büyümeden olaya müdahale edildi.

KAÇAK ELEKTRİK HATTI İDDİASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonucu evin çatı kısmı ile bazı eşyalar zarar gördü. Kaçak elektrik hattının neden olduğu iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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