Silivri'de kazaya neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçerek neden olduğu kazada 6 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan kamyon sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Dün İstanbul feci bir trafik kazasına sahne oldu. TEM Otoyolu Silivri'de Edirne istikametine doğru ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Korkunç kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kamyon şoförü tutuklandı Konuya ilişkin başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamyon şoförü M.İ. gözaltına alındı. Şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.