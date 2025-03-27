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CHP'de sular durulmuyor...

2023 yılında yapılan seçimlerin ardından parti, Kemalciler ve Ekremciler olarak ikiye bölünmüştü.

Şaibeli kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesinin ardından başlayan kavga sürüyor.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi’ne gitti.

SERT TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Zeybek, aracına yürüdüğü sırada bazı CHP’lilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

"GİZLİ AK PARTİLİSİNİZ"

Tepki gösteren partililerden biri, Zeybek’e karşı, "Yüzüne tükürülecek adamsın. Kılıçdaroğlu’nu size yemin ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Paçavraya çevirdiniz Cumhuriyet Halk Partisi’ni. Gizli AK Partilisiniz." diyerek tepki gösterdi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

"CHP ESİR ALINMIŞ DURUMDA"

Zeybek aracına binerken öfkeli vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Buralara siz getirdiniz bunu. Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Gizli AK Partilisiniz. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda. CHP tarihi bir partidir. CHP'yi kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz.

"İRADESİNİ SATANLARA TAVRIMIZI KOYUYORUZ"

Şaibe iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Şener, "Onurlu delegelere selamlarımı iletiyorum. Şaibeye bulaşmamış ve hakkın, hukukun, adaletin yanında olan, iradesiyle oy kullananlara saygı duyuyorum. Ama çıkarı doğrultusunda iradesini satmışsa biz tavrımızı koyuyoruz." ifadelerini kullandı.