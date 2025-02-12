Silivri'de metruk binalar yıkılıyor: 6 bina yıkıldı

İHA

İstanbul Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarına devam ediyor.

Halkın güvenliğini tehdit eden ve madde bağımlıları tarafından kullanılan metruk yapıları tespit ederek yıkım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Terk edilmiş ve tehlike arz eden yapıların yıkımıyla ilçede, güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturulması hedefleniyor.

6 BİNA DAHA YIKILDI

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, son olarak Mimarsinan Mahallesi'nde toplamda 6 adet yapı yıkımı yapıldı.

Yürütülen çalışmalar, İlçe Jandarma Komutanlığı’nın güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Silivri Belediyesi yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla hareket ettiklerini vurgulayarak, ilçe genelinde bu tür yapıların tespit edilip yıkım işlemlerinin devam edeceğini belirtti.