Silivri'de öğrencilerle LGBT bayrağı önünde fotoğraf çektirdi: Bakanlık harekete geçti

Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı.
Büyük bir coşku ve heyecanla karne törenleri yapılırken son günlerde artan sapkın LGBT akımı bu kez kendini bir ilkokulda gösterdi.
LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi
Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görevli Ahter Nur adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi.
Sosyal medya hesabından paylaştı
Fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerine paylaşımlarını kaldırdı.
Bakanlık harekete geçti
Skandal sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Tekin söz konusu öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.
"İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bu tür kötü örnekler kocaman yürekli öğretmenlerimizi de rencide ediyor. MEB ailesinin hukukunu korumak birinci vazifemiz. İlgili kişi hakkında yasal süreci başlattık.