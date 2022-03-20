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    Silivri'den hayran bırakan kar manzaraları

    Semizkumlar Mahallesi'nde drone pilotu Yusuf Demir’in çektiği deniz, kar ve günbatımının eşsiz görüntüleri kartpostallık sahneler oluşturdu.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 09:28
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    Silivri'den hayran bırakan kar manzaraları

    İstanbul yeniden kar fırtınasının etkisi altına girerken Silivri'de drone ile kaydedilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.

    SİLİVRİ'DE KIŞ

    Silivri Semizkumlar Mahallesi'nde drone pilotu Yusuf Demir’in çektiği kış manzarası görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    SEMİZKUMLAR SAHİLİ KARA BÜRÜNDÜ

    Karla kaplanan ilçe gün batımı manzarası ile birlikte kartpostallık kareler oluşturdu. Sahilde kaydedilen görüntülerde ise beyaza bürünen iskele, masalsı görüntüler oluşturdu.

    Yazın denize girmek için vatandaşların rağbet gösterdiği Semizkumlar sahilinin ıssız ve beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.

    Silivri den hayran bırakan kar manzaraları #1

    Silivri den hayran bırakan kar manzaraları #2

    Silivri den hayran bırakan kar manzaraları #3

    Silivri den hayran bırakan kar manzaraları #4


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