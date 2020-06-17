Simge Fıstıkoğlu, NTV'den ayrıldığını açıkladı

NTV ekranlarında sunuculuk yapan Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, çalıştığı kurum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bir dönem NTV ana haber bültenini sunan Simge Fıstıkoğlu, 5 yıldır görev yaptığı NTV ve Doğuş Yayın Grubu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Deneyimli spiker, kişisel Twitter hesabından veda mesajı yayınlayarak çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"5 YILDIR GÖREV YAPTIĞIM NTV VE DOĞUŞ GRUBU'NDAN AYRILDIM"

Fıstıkoğlu paylaşımında, "5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu'na değil, tüm Doğuş Holding'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

2018 yılında iş insanı Emir Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturan Simge Fıstıkoğlu aynı yılın Eylül ayında ilk çocuğunu dünyaya getirmiş, 2020 yılının Mart ayında ise ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.