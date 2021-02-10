Simite zam mı geldi, ne kadar? İstanbul'da simit kaç para oldu?

Simite zam mı geldi, ne kadar? İstanbul'da simit kaç para oldu?

İstanbul'un simgesi haline gelen sokak simiti, vatandaşların en çok tükettiği yiyecekler arasında yer alıyor. Simitçilere uğrayan vatandaşlar, gelen zam sonrası fiyatları araştırmaya başladı.

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezli arasında olan simit, sektördeki maliyetlerin artması nedeniyle fiyat artışına uğruyor.

2021 yılı için geçerli olacak simit fiyatı yeniden belirlendi.

İstanbul'un neredeyse her köşesinde bulunan sokak simitilerinin üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) gelen tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini açıkladı.

Vatandaşlar, fiyatların değişmesiyle birlikte "simite zam mı geldi" sorusunu araştırmaya başladı. Peki simite ne kadar zam geldi, İstanbul'da simit kaç para?

İşte İstanbul'da simit fiyatı..

İSTANBUL'DA SİMİTE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

İstanbul’da sokak simidinin fiyatı 2.5 liraya yükseldi.

Daha önce 2 liraya satılan 100 gramlık simide, yüzde 25 zam geldi. Simit üreticileri, bugünden itibaren yeni tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini söyledi.

Geçen yıldan bu yana un fiyatlarında yüzde 50’yi aşkın, susam fiyatlarında ise yüzde 20-25 düzeyinde artış olduğunu dile getiren simit üreticileri, buna elektrik ve su giderlerini de ekledi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçen yıldan bu zamana kadar un fiyatlarında yüzde 50 artış olduğunu belirtti.

Susamın ithal edildiğine değinen Çetin, "Susam fiyatlarında da yüzde 20-25 düzeyinde bir artış var. Fırınlarda 2 liraya satılıyor simitler. Fakat simitçilerin ve fırıncıların yaptığı simitler farklı oluyor. Fırınlar ekmeklik undan, simitçiler simit unundan yapıyor" diye konuştu.