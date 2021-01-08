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    Simpsonlar'ın kehaneti yine tuttu

    Donald Trump'ın başkan seçileceğini bilen dizi, bu sefer de ABD'deki Kongre Binası işgalinden sahnelerin benzerlerini önceden yayınlamasıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 03:37
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    Simpsonlar'ın kehaneti yine tuttu

    Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor.

    MİĞFERLİ GÖSTERİCİ

    Efsane çizgi dizinin hayranları, dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti. Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması olayında, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile Simpsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

    Simpsonlar ın kehaneti yine tuttu #1

    KONGRE BİNASINDAKİ YAĞMACILAR

    Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

    Simpsonlar ın kehaneti yine tuttu #2

    "İÇ SAVAŞ 2021"

    ABD'de "iç savaş 2021" etiketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği yemin töreni günü.

    Simpsonlar ın kehaneti yine tuttu #3

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