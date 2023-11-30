Şimşekler geceyi aydınlattı! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: Sarıyer, Kadıköy, Küçükçekmece... İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Trafik yoğunluğunun yüzde 95'e ulaştığı kentte şimşekler geceyi aydınlattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul, sağanak yağışın etkisine girdi.

Gün boyu etkili olan sağanak yağış, akşam ve gece saatlerinde de aralıksız devam etti.

Şimşeklerin geceyi aydınlattığı kentte, bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

İşinden çıkarak evine ulaşmaya çalışan vatandaşlar ise saatlerce trafikte beklerken, yoğunluk 90'ın üzerine çıktı.

Bakırköy'de araçlar kaldırıma çıktı

Ataköy, Doktor Remzi Kazancıgil Caddesi'nin bir kısmını su bastı. Su baskının ardından araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler ise araçlarının zarar görmesini önlemek için kaldırımdan gitmeyi tercih etti.

Otomobilinin su alarak hasar görmesini istemeyen ve kaldırıma park eden Halil Bahadır, "Burada ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, bu kadar su olacağını tahmin edemedim. Arabanın motorunun su alma durumu var, mecburen burada beklemek zorundayım. Bu araç su alsa ben bunun masrafını karşılayamam.

O yüzden bekliyorum, evime de gidemiyorum. Mahsur kalmak bu olsa gerek. Diğer sürücüler de kaldırımdan geçiyor. Şu anda suyun yüksekliği fazla, motorun su alma olasılığı var. Ben de su almaması için gitmemeyi tercih ediyorum." dedi.

Eyüpsultan'da toprak kayması

Olay, Karadolap Mahallesi Gamze Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle boş arazide toprak kayması oluştu. Bu sırada kayan çamur yığını ise bir gecekondunun duvarına hasar vererek içeri doldu.

Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprağın kaydığı alanda ve gecekonduda bir süre inceleme yaptı.

Gecekondunun içinin çamurla dolduğunu tespit eden ekipler çevrede önlem aldı. Şans eseri yaralanma ve can kaybının olmadığı olayın ardından Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, tedbir amaçlı gecekonduda yaşayanları tahliye etti.

Beykoz'da üç ev boşaltıldı

Beykoz'da gün boyu devam eden sağanak yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

Olayın yaşandığı sokaktaki 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olayda evi zarar gören Bayram Bozkurt, "Yoğun yağış vardı. O sebeple yukarıdan yağmur suyu benim çatıma geldi ve sonra o yağmur suyu ağaçları devirerek eve geldi. Amcamın kızı içerideydi. Cana geleceğine mala gelsin." dedi.

Silivri'de evleri su bastı

Silivri'de de kuvvetli yağışın ardından dere taştı. Derenin çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı.

Evini su basan Didem Gökçin Kılıç "Gerçekten çok üzgünüz. Ciddi bir kaybımız var. Her taraf balçık içerisinde. Bütün bahçem, ağaçlarımız, meyve ağaçlarımız rezil durumda." dedi.

Çocuğunu oyun oynaması için su altında kalan sitenin bahçesine çıkaran Emre Nurhan, “Anın tadını çıkarıyoruz, çocuğun evde canı sıkılmıştı. Ben de eğlensin diye buraya getirdim." dedi.

Küçükçekmece'de yollar göle döndü

Yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Küçükçekmece oldu. Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Halkalı’daki Yarımburgaz caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükçekmece'de sanayi sitesini su bastı

Yağışın etkili olduğu ilçelerden Büyükçekmece'de Beykent Sanayi Sitesi içerisindeki bazı caddeleri su bastı. Caddede ilerlemeye çalışan araçların bazıları suya gömüldü.

Kadıköy'de 14 katlı binaya yıldırım düştü

Kadıköy'de de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sarıyer'de semt pazarını su bastı

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'nde kurulan semt pazarını su bastı.

Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle rögardan taşan su pazar yerini göle çevirdi.

Tezgah üzerindeki ürünlerini son anda kurtaran pazarcılar, tablalarını ve suya gömülen meyve-sebze kasalarını bırakmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine pazar yerine sevk edilen belediye görevlileri caddede biriken suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Bazı sürücüler uyarıları dikkate almayarak göle dönen caddeden geçmek isteyince araçları suda kaldı. Sürücülerden biri, su çekilene kadar bir süre otomobilinde bekledi.