Sina Estavi kimdir? 2.5 milyon dolara tweet satın alan Sina Estavi Türk mü?

Sina Estavi kimdir? 2.5 milyon dolara tweet satın alan Sina Estavi Türk mü?

Twitter kurucusu Jack Dorsey’in açık artırmaya çıkardığı ilk Tweet’i 2.5 milyon dolara satan alan kişinin Sina Estavi olduğu öğrenildi. Peki, Sina Estavi kimdir?

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 2006 yılında kendi platformunda paylaştığı ilk Tweet, satışa çıkarıldı.

Değiştirilemez Token (NFT) haline getirilen Tweet, Valuables BY Cent üzerinde satışa çıktığı gün satıldı.

Açık artırma sürecinde en yüksek teklif veren kişi Sina Estavi oldu. Jack Dorsey'in 15 yıl önce paylaştığı o Tweet, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi tarafından 2,5 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Bu gelişme üzerine Sina Estavi kimdir? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konu oldu Sine Estavi'ye dair detaylar merak edilmeye başladı.

Peki Sina Estavi kimdir, nereli? İşte detaylar..

SİNA ESTAVİ KİMDİR?

Sina Estavi, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'sudur.

Paylaşımını Değiştirilemez Token olarak bilinen NFT haline getiren Jack Dorsey, Valuables BY Cent sistemi üzerinden satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle teklifler alan Dorsey'e en yüksek miktar, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'den geldi.

Jack Dorsey'in Twitter'daki ilk paylaşımına 2,5 milyon dolar teklif sunan Sina Estavi, tweeti satın aldı.

"ASLEN TÜRK'ÜM"

Sosyal platformda NFT yöntemiyle satışı gerçekleştirilen ilk varlık olan bu paylaşımı almakla tarihe geçen Estavi, bir kullanıcıdan gelen "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusuna ise verdiği cevapla dikkat çekti.

Türk olduğu bilinmeyen Estavi, soruya "Aslen Türk'üm." yanıtını verirken, yaptığı satın alımla birlikte tweetin meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek.