Sinan Albayrak’tan Avrupa’ya Suriye ve Bosna Hersek tepkisi

Ukrayna’daki savaş için duyarlı davranış sergileyen Avrupa’ya Suriye ve Bosna'yı hatırlatan oyuncu Sinan Albayrak, “Canı alınan, canı acıyan her insan için acı çekiyoruz ayrım yapmadan” dedi.

Oyuncu ve sinema sanatçısı Sinan Albayrak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınadı, katliamların gölgesinde yaşayan Orta Doğu ülkelerini hatırlattı.

Her insan için acı çektiğini dile getiren Albayrak, Avrupa’nın yıllardır Suriye, Filistin ve Bosna Hersek'te yaşanan katliamlara sessiz kaldığını dile getirdi.

“İÇİMİZ ACIYOR”

“Ukrayna’da olup bitenler hepimizi rahatsız ediyor, insanlar ölüyor, çoluk çocuk ölüyor. Katliamlar oluyor ve daha bu katliamların başlangıcı. İnsanlar günlerdir bu soğukta, yer altında, metrolarda, bombalanmış binaların altında yaşama tutunmaya çalışıyorlar. İçimiz acıyor bunun için.” diyen Sinan Albayrak, şöyle devam etti:

“SURİYE’DE FİLİSTİN’DE KATLİAMLAR OLUYOR”

“12 yıldır Suriye’de insanlar çadırlarda yaşıyor. Bu soğukta, bu karda perişan halde. Sürekli katledilerek, sürekli ölerek, sürekli tecavüze uğrayarak, sürekli çocuklarının ırzına geçilerek yaşamaya çalışıyor bu insanlar. Filistin’de yeniden katliamlar oluyor. Çocuklar öldürülüyor, genç kızlar darbediliyor, çeneleri kırılıyor, kafaları patlatılıyor, bombalar atılıyor üzerlerine…

Oyuncu Sinan Taymin Albayrak’tan Avrupa’ya Suriye ve Bosna tepkisi VİDEO

“AVRUPA SESİNİ ÇIKARMADI”

Ve biz duyarlı insanlar, o insanları 12 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır, 100 yıldır görmedik. Ama şimdi birdenbire Avrupa’dan gelen o tepkilere uyarak biz de popülist yaklaşımlarla Ukrayna’da olup bitenlere tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bosna’da yıllarca katliamlar yapıldı, Avrupa sesini çıkarmadı.

“İÇİMDEN KÜFREDİYORUM”

Ama şimdi birdenbire o katliamlara sesler çıkarıldı, ‘durun’ dediler. İçimden küfürler geliyor şu anda içimden küfrediyorum. Anlayan anlar… Ölen, canı giden, canı alınan, canı acıyan her insan için biz acı çekiyoruz, ayrım yapmadan.”