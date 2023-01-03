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Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A. hakkında tutuklama kararı verildi.