MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davasında herkesin elindeki bilgi ve belgeyi ortaya koymasını ve iddianamenin bir an önce yazılması gerektiğini söyledi.
Bu çağrının ardından uzun zamandır beklenen iddianame hazırlandı.
22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı'nın "Audi" marka bir araçla Ankara'dan İstanbul'a getirildiği belirtildi.
"Çakarlı aracın görüntüsü"
Ancak iddianamede, aracın görüntüsüne yer verilmedi.
Tetikçinin Ankara'dan İstanbul'a getirildiği aracın görüntüsü, T24'te Asuman Aranca'nın imzasını taşıyan haberde yayınlandı.
Haberde; aracın, Çamlıca gişelerinde plaka tanıma sistemine takıldığı belirtildi.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı
Söz konusu haberin ardından bazı sosyal medya hesapları hemen hareket geçti ve aynı aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile fotoğraflarını paylaştı.
Devlet Bahçeli ne demişti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında şu açıklamaları yapmıştı:
MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz.
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