Türkiye'nin son dönemde kamuoyunda en çok tartışılan cinayet davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in vurulduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kurşun darbeleriyle yere yığıldı
Görüntülerde arkadaşları ile yürüyen Ateş, bir anda ateşlenen silahtan çıkan kurşunlarla yere yığılırken beraberindeki Ahmet Kekiç, Ateş'in belinden aldığı silahla saldırganlara karşılık veriyor.
Sinan Ateş cinayeti
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş hayatını kaybetmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi, Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
İddianame kabul edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan 22 sanık, "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanacak.
İlk duruşma temmuzda
Bu kapsamda davanın ilk duruşması, 1 Temmuz'da Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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