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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Olay anı görüntüleri ortaya çıktı Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen ve 1 Temmuz'da ilk davası görülecek olan Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin saldırı anı görüntüleri paylaşıldı.