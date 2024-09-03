Sinan Ateş cinayetininin görgü tanığının ses kaydı yayınlandı Sinan Ateş cinayetine çevredeki apartmandan tanık olan ve ekipleri arayarak ihbarda bulunan kadının görevlilerle arasında geçen konuşma, sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin ciddi bir iddia gündeme geldi.

Olay yerinde silah seslerini duyan ve cinayete şahit olduğunu iddia eden bir vatandaş, 112 ihbar hattını arayıp Ateş'i vuran kişinin yan binaya saklandığını ihbar etti.

"VURAN KİŞİ YAN BİNAYA GİRDİ"

Sosyal medyada paylaşılan ses kaydında 112 personeli "Çatışma devam ediyor mu?" diye soruyor, görgü tanığı ise "Yok, adam yan binanın içine kaçtı. Vuran kişi silahıyla birlikte yan binanın içine girdi." şeklinde cevaplıyor.

Oysa tetikçi Eray Özyağcı'nın doğrudan kaçtığı görülüyor. Olaydan hemen sonra Sinan Ateş'in yanında Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik bulunuyor.

İddialara göre Keçik, Ateş yere düştükten sonra bir apartmana giriyor. Hatta Bozkurt ve Keçik'in olaydan sonra bir süre ortadan kaybolduğu gündeme gelmişti.

"YATTIĞI YERDE KARNINDAN VURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkemede azmettirici suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, "Evet ben azmettirdim. Ayağından vurduk, tamam ama kimin mermisiyle öldü?" diye sormuş ve "Şaibe var. Eray sıkıyor, Sinan düşüyor, düştükten sonra Eray'ın Sinan'ı karnından vurması mümkün değil. O açı Selman'ın (Olay günü Sinan Ateş'in yanında olan arkadaşı) açısı." dedi.

Tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı ise Ateş'i sadece ayaklarından vurduğunu ve kaçarken, "Reisi vurduk." diye sesler duyduğunu söylemişti.

TANIĞIN İFADESİNE BAŞVURULDU MU?

İddiaya göre telefon numarası ve açık kimliği belli olan kadının tanıklığına başvurulmadı.

Ses kaydının ise dava dosyasında yer aldığı belirtiliyor.